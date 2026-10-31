Bugün
19:00
Fenerbahçe
Göztepe
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
CANLI
79'
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
CANLI
79'
Karagümrük
0
Pendikspor
1
CANLI
76'
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
Bugün
19:00
Manisa FK
Batman Petrolspor
CANLI
7'
Augsburg
0
Freiburg
0
CANLI
7'
Leverkusen
0
VfB Stuttgart
0
CANLI
7'
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
CANLI
7'
Schalke 04
0
RB Leipzig
0
CANLI
7'
Werder Bremen
0
Hoffenheim
0
Bugün
20:30
Bayern Munih
B. Dortmund
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
Bugün
18:00
Bournemouth
Leeds United
Bugün
18:00
Brentford
N. Forest
Bugün
18:00
Coventry City
Sunderland
Bugün
18:00
Hull City
Ipswich Town
Bugün
18:00
M.City
Brighton
Bugün
20:30
Tottenham
C.Palace
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
CANLI
78'
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
18:15
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Bugün
20:30
Real Betis
Malaga
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
CANLI
37'
Bologna
1
Monza
1
Bugün
20:00
Udinese
Roma
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
18:30
Feyenoord
Fortuna Sittard
Bugün
20:45
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Bugün
20:45
PSV Eindhoven
Willem
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Chelsea kazandı, MANU'da kabus sürüyor!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 17:29 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 17:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea kazandı, MANU'da kabus sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 9. haftası önemli bir maça sahne oldu. Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Ev sahibi Chelsea, 50. dakikada Morgan Rogers ile Manchester United karşısında 1-0 öne geçti.

Tümü
Manchester United, 63. dakikada VAR incelemesinin ardından Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Chelsea, aynı pozisyonda penaltı kazandı.

Chelsea'de kazanılan penaltıda topun başına Cole Palmer geçti. İngiliz yıldız, 64. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, sahasında Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.



MANU'DA KABUS SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Chelsea, ligde bir hafta sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 9 maça yükselen ve büyük bir kabus yaşayan Manchester United ise Premier Lig'de 7 puanda kaldı.

Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Sunderland deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.



TRİBÜNLERDEN CARRICK'E TEZAHÜRAT!

Manchester United taraftarları, 2-0 geriye düştükten sonra kendi teknik direktörleri Michael Carrick aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Stamford Bridge'ye giden Manchester United taraftarları, "Sabah kovulacaksın Carrick." tezahüratları yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.