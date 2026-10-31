İngiltere Premier Lig'in 9. haftası önemli bir maça sahne oldu. Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Ev sahibi Chelsea, 50. dakikada Morgan Rogers ile Manchester United karşısında 1-0 öne geçti.
Chelsea'de kazanılan penaltıda topun başına Cole Palmer geçti. İngiliz yıldız, 64. dakikada durumu 2-0 yaptı.
Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, sahasında Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
MANU'DA KABUS SÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Chelsea, ligde bir hafta sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 9 maça yükselen ve büyük bir kabus yaşayan Manchester United ise Premier Lig'de 7 puanda kaldı.
Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Sunderland deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
TRİBÜNLERDEN CARRICK'E TEZAHÜRAT!
Manchester United taraftarları, 2-0 geriye düştükten sonra kendi teknik direktörleri Michael Carrick aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Stamford Bridge'ye giden Manchester United taraftarları, "Sabah kovulacaksın Carrick." tezahüratları yaptı.
Ev sahibi Chelsea, 50. dakikada Morgan Rogers ile Manchester United karşısında 1-0 öne geçti.
Chelsea'de kazanılan penaltıda topun başına Cole Palmer geçti. İngiliz yıldız, 64. dakikada durumu 2-0 yaptı.
Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, sahasında Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
MANU'DA KABUS SÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Chelsea, ligde bir hafta sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 9 maça yükselen ve büyük bir kabus yaşayan Manchester United ise Premier Lig'de 7 puanda kaldı.
Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Sunderland deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
TRİBÜNLERDEN CARRICK'E TEZAHÜRAT!
Manchester United taraftarları, 2-0 geriye düştükten sonra kendi teknik direktörleri Michael Carrick aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Stamford Bridge'ye giden Manchester United taraftarları, "Sabah kovulacaksın Carrick." tezahüratları yaptı.
❌0-1 Manchester City ❌2-3 Brighton ⭕1-1 Fulham ⭕1-1 Tottenham ❌2-0 Atletico Madrid ⭕1-1 Leeds United ❌4-1 Como ❌0-3 Bournemouth ❌2-0 Chelsea Manchester United'da iflas! https://t.co/B1i9sZ1Zif
— Sporx (@sporx) October 31, 2026
Manchester United, bu sezon yalnızca Sabah ve Ipswich Town maçlarını kazanabildi. https://t.co/SqQI1zUJat
— Sporx (@sporx) October 31, 2026