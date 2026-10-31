Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 16, Rizespor 11 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Laci, ceza sahasına koşah Ahmet Kutucu'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun yerden sert şutunda top direkten döndü.
62. dakikada ev sahibi ekibin uzun kullandığı taç atışında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijskteel, Emir Ortakaya, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Gulliksen), Sousa (Dk. 63 Agyei), Show, Sissoho (Dk. 63 Mustafa Ege Bilim), Uğur Kaan Yıldız, Baku (Dk. 74 Metehan Baltacı), Aye, Rivas (Dk. 74 Muharrem Cinan)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Diakite, Olawoyin (Dk. 88 Dal Varesanovic), Mebude (Dk. 46 Ahmet Kutucu), Ariss, Laci (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Bakayoko, Borrelli (Dk. 46 Sowe), Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut (Dk. 66 Mihaila)
Sarı kartlar: Dk. 16 Sissoho, Dk. 30 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 80 Show, Dk 90+4 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 44 Borrelli, Dk. 70 Sagnan, Dk. 89 Mihaila (Çaykur Rizerspor)
Bu sonucun ardından Kocaelispor 16, Rizespor 11 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Laci, ceza sahasına koşah Ahmet Kutucu'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun yerden sert şutunda top direkten döndü.
62. dakikada ev sahibi ekibin uzun kullandığı taç atışında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijskteel, Emir Ortakaya, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Gulliksen), Sousa (Dk. 63 Agyei), Show, Sissoho (Dk. 63 Mustafa Ege Bilim), Uğur Kaan Yıldız, Baku (Dk. 74 Metehan Baltacı), Aye, Rivas (Dk. 74 Muharrem Cinan)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Diakite, Olawoyin (Dk. 88 Dal Varesanovic), Mebude (Dk. 46 Ahmet Kutucu), Ariss, Laci (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Bakayoko, Borrelli (Dk. 46 Sowe), Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut (Dk. 66 Mihaila)
Sarı kartlar: Dk. 16 Sissoho, Dk. 30 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 80 Show, Dk 90+4 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 44 Borrelli, Dk. 70 Sagnan, Dk. 89 Mihaila (Çaykur Rizerspor)