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Martinez'den itiraf: "Parmağım bir daha düzelmeyecek!"

Chelsea'nin Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için kırık parmağından ameliyat olmayı reddetti. Tecrübeli file bekçisi, parmağındaki kemiğin yerinden çıktığını ve artık eski haline dönmesinin mümkün olmadığını açıklarken, turnuva boyunca her gece ağladığını itiraf etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Martinez'den itiraf: 'Parmağım bir daha düzelmeyecek!'
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Emiliano Martinez, Aston Villa forması giydiği dönemde Freiburg karşısında kazanılan Avrupa Ligi finali öncesinde parmağından sakatlık yaşadı. Parmağı kırılan Arjantinli kaleci, yaşadığı probleme rağmen bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımının tüm maçlarında görev aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turnuvayı sakatlığına rağmen tamamlayan 33 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası boyunca ciddi ağrılarla mücadele ettiğini ve bu süreçte ameliyat olmaktan vazgeçtiğini anlattı.

DÜNYA KUPASI İÇİN AMELİYATI KABUL ETMEDİ

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Martinez, turnuva öncesinde kaleci antrenörü Martin Tocalli ve takım doktoru Dani Martinez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat olmama kararı alan deneyimli kaleci için parmağını koruyacak özel bir eldiven hazırlandı.

Ameliyat olması durumunda yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağını ve Dünya Kupası'nı kaçıracağını belirten Martinez, operasyonun parmağını eski sağlığına kavuşturabileceğini ifade etti. Ancak ameliyatı ertelemesi nedeniyle parmağındaki kemiğin yerinden çıktığını ve artık eski konumuna dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Arjantinli file bekçisi, turnuva boyunca yaşadığı zorluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Bir zombi gibi yere atlıyordum. O şekilde atlıyor, ayağa kalkıyor ve elimi yere koyduğumda gözlerimin önünde yıldızlar uçuştuğunu görüyordum. Her gece ağlıyordum çünkü parmağım kan sosisi gibiydi."

Milli takım için bu tür fedakarlıkların futbolun doğal bir parçası olduğunu vurgulayan Martinez, "Bunlar milli takım için aldığınız riskler. Aynı şeyi yeniden yapardım." dedi.

TRANSFERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL PARMAK SAKATLIĞI OLDU

Aston Villa'da altı sezon geçiren Martinez, bu yaz Chelsea'ye transfer oldu. Arjantinli kalecinin Juventus'un da gündemine geldiği ancak İtalyan ekibiyle yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı öğrenildi.

The Athletic'in haberine göre Martinez, Juventus'un teklifinin ardından başlayan transfer sürecinin parmağındaki sakatlık nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti.

Deneyimli kaleci, sakatlığının transfer görüşmelerine etkisini şu sözlerle anlattı:

"Bu şekilde oynamamın imkansız olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Chelsea için bu bir sorun değildi. Ancak bir gün ameliyat olmanız gerekecek."

BU KEZ ÇENESİNDEN SAKATLANDI

Emiliano Martinez, şu sıralarda ise farklı bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak. Chelsea'nin Everton'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Jarrad Branthwaite ile çarpışan Arjantinli kalecinin çenesinin kırıldığı açıklandı.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun birkaç haftalık iyileşme süresi öngörmesine rağmen Martinez, sahalara daha erken dönebileceği konusunda umutlu.

Tecrübeli file bekçisi, son yaşadığı çene sakatlığının Dünya Kupası sırasında parmağında hissettiği ağrılarla kıyaslanamayacağını da belirtti.

Chelsea formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev alan Martinez, bu karşılaşmalarda 11 gol yedi. Arjantinli kalecinin yokluğunda ise 21 yaşındaki Mike Penders kaleyi koruyor.

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