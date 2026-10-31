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TFF'den Avrupa hamlesi! Eski yıldızlar göreve geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Avrupa'da yetişen Türk futbolcuları milli takımlara kazandırmak amacıyla yeni bir yapılanmaya hazırlandığı öne sürüldü. Oluşturulması planlanan ekipte Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerin görev alabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 16:41 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 16:42
Haber: Sporx.com
TFF'den Avrupa hamlesi! Eski yıldızlar göreve geliyor
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Vincenzo Montella ile yollarını ayırarak A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ı getiren Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımların geleceğine yönelik yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin, Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç futbolcuları daha yakından takip etmek ve potansiyel vadeden isimleri erken yaşta milli takım havuzuna dahil etmek amacıyla kapsamlı bir oyuncu izleme ağı oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

YILDIRAY BAŞTÜRK'E KRİTİK GÖREV

Tümü
Federasyonun, kurulması planlanan yeni yapılanmanın başına eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Baştürk'ün Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu olarak görevlendirilmesi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde oluşturulacak gözlemci ekibinin koordinasyonunu üstlenmesi gündemde.

ÜÇ ESKİ MİLLİ FUTBOLCU LİSTEDE

TFF'nin üzerinde çalıştığı projede Yıldıray Baştürk'ün yanı sıra Mehmet Ekici, Oğuzhan Özyakup ve İbrahim Dağaşan'ın da yer alabileceği belirtildi.

İddiaya göre eski milli futbolcular, sorumlu oldukları ülkelerde genç yetenekleri takip ederek hazırlayacakları raporları federasyona sunacak.

AVRUPA'DA GÖREV DAĞILIMI

Planlanan yapılanma kapsamında isimlerin sorumlu olması beklenen ülkeler şöyle:

- Mehmet Ekici: Almanya
- İbrahim Dağaşan: Fransa
- Oğuzhan Özyakup: Belçika ve Hollanda

HEDEF, GENÇ YETENEKLERİ ERKEN KEŞFETMEK

Yeni sistemle birlikte Avrupa'daki Türk kökenli futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi, farklı yaş kategorilerindeki milli takımlar için daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturulması amaçlanıyor.

TFF'nin söz konusu yapılanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı, görevlendirmelerin ise planlama aşamasında olduğu ifade ediliyor.

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