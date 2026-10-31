Vincenzo Montella ile yollarını ayırarak A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ı getiren Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımların geleceğine yönelik yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin, Avrupa'da forma giyen Türk kökenli genç futbolcuları daha yakından takip etmek ve potansiyel vadeden isimleri erken yaşta milli takım havuzuna dahil etmek amacıyla kapsamlı bir oyuncu izleme ağı oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.
YILDIRAY BAŞTÜRK'E KRİTİK GÖREV
Baştürk'ün Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu olarak görevlendirilmesi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde oluşturulacak gözlemci ekibinin koordinasyonunu üstlenmesi gündemde.
ÜÇ ESKİ MİLLİ FUTBOLCU LİSTEDE
TFF'nin üzerinde çalıştığı projede Yıldıray Baştürk'ün yanı sıra Mehmet Ekici, Oğuzhan Özyakup ve İbrahim Dağaşan'ın da yer alabileceği belirtildi.
İddiaya göre eski milli futbolcular, sorumlu oldukları ülkelerde genç yetenekleri takip ederek hazırlayacakları raporları federasyona sunacak.
AVRUPA'DA GÖREV DAĞILIMI
Planlanan yapılanma kapsamında isimlerin sorumlu olması beklenen ülkeler şöyle:
- Mehmet Ekici: Almanya
- İbrahim Dağaşan: Fransa
- Oğuzhan Özyakup: Belçika ve Hollanda
HEDEF, GENÇ YETENEKLERİ ERKEN KEŞFETMEK
Yeni sistemle birlikte Avrupa'daki Türk kökenli futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi, farklı yaş kategorilerindeki milli takımlar için daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturulması amaçlanıyor.
TFF'nin söz konusu yapılanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı, görevlendirmelerin ise planlama aşamasında olduğu ifade ediliyor.
YILDIRAY BAŞTÜRK'E KRİTİK GÖREV
Baştürk'ün Genç Milli Takımlar Avrupa Sorumlusu olarak görevlendirilmesi ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde oluşturulacak gözlemci ekibinin koordinasyonunu üstlenmesi gündemde.
ÜÇ ESKİ MİLLİ FUTBOLCU LİSTEDE
TFF'nin üzerinde çalıştığı projede Yıldıray Baştürk'ün yanı sıra Mehmet Ekici, Oğuzhan Özyakup ve İbrahim Dağaşan'ın da yer alabileceği belirtildi.
İddiaya göre eski milli futbolcular, sorumlu oldukları ülkelerde genç yetenekleri takip ederek hazırlayacakları raporları federasyona sunacak.
AVRUPA'DA GÖREV DAĞILIMI
Planlanan yapılanma kapsamında isimlerin sorumlu olması beklenen ülkeler şöyle:
- Mehmet Ekici: Almanya
- İbrahim Dağaşan: Fransa
- Oğuzhan Özyakup: Belçika ve Hollanda
HEDEF, GENÇ YETENEKLERİ ERKEN KEŞFETMEK
Yeni sistemle birlikte Avrupa'daki Türk kökenli futbolcuların gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi, farklı yaş kategorilerindeki milli takımlar için daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturulması amaçlanıyor.
TFF'nin söz konusu yapılanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı, görevlendirmelerin ise planlama aşamasında olduğu ifade ediliyor.