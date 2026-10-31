Halkbank, Onikişubat Belediyespor'a set vermedi

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Erkan Yıldırım
Halkbank: Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Fuentes)
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Galvez, Hamacher, Hakan Polat, Candido, Mehmet Hacıoğlu, Atakan Topal (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Oğuzhan Doğruluk, Arda Bostan, Moreira, Yusuf Ali Angün)
Setler: 25-15, 25-20, 25-17
Süre: 83 dakika
Hakemler: Umut Maden, Erkan Yıldırım
Halkbank: Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Fuentes)
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Galvez, Hamacher, Hakan Polat, Candido, Mehmet Hacıoğlu, Atakan Topal (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Oğuzhan Doğruluk, Arda Bostan, Moreira, Yusuf Ali Angün)
Setler: 25-15, 25-20, 25-17
Süre: 83 dakika