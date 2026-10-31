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Unai Simon: "Bilbao'dan ayrılmak istemiyorum"

Athletic Bilbao'nun İspanyol file bekçisi Unai Simon, kulübe bağlılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 15:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Unai Simon: 'Bilbao'dan ayrılmak istemiyorum'
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Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon, kulübe bağlılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SEVGİNİZİ HER GÜN GÖSTERMELİSİNİZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol kaleci, sözleşmesindeki tercihin tek başına bir bağlılık göstergesi olmadığını belirterek, "Serbest kalma maddesinin olup olmamasının Athletic'e karşı hislerinizi ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir şeyi ya da birini sevdiğinizi göstermek istiyorsanız bunu günlük hayatınızda yaparsınız. Bunu her gün göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

"150 MİLYON EURO OLSA DA GİTMEM"

Athletic Bilbao'dan ayrılmayı düşünmediğini açıkça dile getiren Simon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben buradan ayrılmayacağım. Birisi gelip sözleşmeme 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi koysa da gitmem. Ayrılmak istemiyorum. Gelecek sezon Athletic bana benimle devam etmek istemediğini söylerse, içim yana yana bavullarımı toplar ve giderim. Ama Athletic burada olmamı istediği sürece hiçbir yere gitmeyeceğim."



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