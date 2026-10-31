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Beşiktaş BOA'dan Ormanspor'a 31 sayı fark!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA'dan Ormanspor'a 31 sayı fark!
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 80-49 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak

Beşiktaş BOA: Simms 12, Meltem Yıldızhan 9, Ayşegül Günay Aladağ 12, Alleyne 10, Davis 14, Lazic 10, İdil Saçalır 5, Gizem Başaran Turan 2, Badiane 6, Zeynep Can, Elif Ülkü

OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 2, Brown 11, Kübra Erat 5, Anigwe 10, Asya Ülker 2, Cooks 9, Ayşe Yılmaz 2, Aliye Orak, Banu Şimşek, Aysude Torcu, Derin Yaya

1. Periyot: 22-10

Devre: 39-33

3. Periyot: 64-45



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