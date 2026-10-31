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Çorum FK, Erzurumspor'un serisine son verdi!

Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Erzurumspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 15:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Erzurumspor'un serisine son verdi!
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Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK, Erzurumspor deplasmanına konuk oldu. Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum FK, 20. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çağlar Söyüncü, Çorum'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu golde asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!

Tümü
Çorum'da Gökhan Sazdağı, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Deneyimli sağ bek, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



ARKA ARKAYA GOLLER

Konuk ekip Çorum FK, Jesus Ramirez'in 71. dakikada attığı golle Erzurumspor deplasmanında 2-0'ı buldu.

Erzurumspor, 74. dakikada Ibrahim Diabate ile 2-1'i buldu ve fark 1'e düştü.

Çorum FK, 79. dakikada Jesus Ramirez'in penaltı golüyle Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

ERZURUMSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Çorum FK, ligde bir hafta sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor, 14 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erzurumspor, Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Paslaşarak kullanılan duran topun devamında ceza sahasına doğru yapılan ortayı savunma karşıladı. Orta yuvarlağın önüne doğru açılan topu Cengiz Ünder kale alanı sol çaprazına doğru tekrar ortaladı. O bölgede kendini boşa çıkaran Çağlar Söyüncü, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada kendi yarı alanından paslaşarak çıkan konuk ekipte Cengiz Ünder, sağ kanattan içeri katederek topu ters kanattaki Kyziridis'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Giorbelidze, ceza sahası ön çizgisinden yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Felipe, gole izin vermeyerek son anda uzandığı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


55. dakikada ev sahibi ekipte Orhan Ovacıklı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Giorbelidze, kale alanında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Felipe, yakın mesafeden üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

71. dakikada sol kanada gönderilen pasta araya giren Gerxhaliu, meşin yuvarlağı kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a aktardı. Ertuğrul'un bekletmeden uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Ramirez, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

74. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Rakip kalede baskısını artıran ev sahibi takımda Kerk'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Diabate, ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Ramadani'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Orhan Ovacıklı'nın müdahalesinde topun eline çarptığı gerekçesiyle konuk ekip penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ramirez, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma, Arca Çorum FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Yakup Kırtay (Dk. 68 Mustafa Fettahoğlu), Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı (Dk. 78 Ebosele), Giorbelidze, Baiye, Owusu (Dk. 59 Kerk), Rodriguez (Dk. 78 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 68 Diabate), Eren Tozlu

Arca Çorum FK: Felipe, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Karlsbakk), Borza, Ramadani, Cengiz Ünder, Mahmic (Dk. 75 Penetra), Diomande (Dk. 83 Ahmet Ildız), Kyziridis (Dk. 87 Göktan Gürpüz), Ramirez (Dk. 83 Moukoko)

Goller: Dk. 20 Çağlar Söyüncü, Dk. 71 ve 79 (Penaltıdan) Ramirez (Arca Çorum FK), Dk. 74 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Eren Tozlu, Dk. 65 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 33 Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK)

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