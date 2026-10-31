Milan'ın santrfor hedefi Nicolo Tresoldi!

Milan, gelecek yıl yaz transfer döneminde santrfor bölgesine önemli bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibinin hedeflerinden birinin Club Brugge'den Nicolo Tresoldi olduğu ortaya çıktı. Tuttomercato'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Tresoldi, Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.
Club Brugge forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan genç golcü, 13 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Club Brugge forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan genç golcü, 13 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.