Bugün
19:00
Fenerbahçe
Göztepe
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
CANLI
79'
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
CANLI
79'
Karagümrük
0
Pendikspor
1
CANLI
76'
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
Bugün
19:00
Manisa FK
Batman Petrolspor
CANLI
7'
Augsburg
0
Freiburg
0
CANLI
7'
Leverkusen
0
VfB Stuttgart
0
CANLI
7'
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
CANLI
7'
Schalke 04
0
RB Leipzig
0
CANLI
7'
Werder Bremen
0
Hoffenheim
0
Bugün
20:30
Bayern Munih
B. Dortmund
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
Bugün
18:00
Bournemouth
Leeds United
Bugün
18:00
Brentford
N. Forest
Bugün
18:00
Coventry City
Sunderland
Bugün
18:00
Hull City
Ipswich Town
Bugün
18:00
M.City
Brighton
Bugün
20:30
Tottenham
C.Palace
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
CANLI
78'
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
18:15
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Bugün
20:30
Real Betis
Malaga
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
CANLI
37'
Bologna
1
Monza
1
Bugün
20:00
Udinese
Roma
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
18:30
Feyenoord
Fortuna Sittard
Bugün
20:45
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Bugün
20:45
PSV Eindhoven
Willem
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Milan'ın santrfor hedefi Nicolo Tresoldi!

Milan, Club Brugge forması giyen 22 yaşındaki santrfor Nicolo Tresoldi ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'ın santrfor hedefi Nicolo Tresoldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milan, gelecek yıl yaz transfer döneminde santrfor bölgesine önemli bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibinin hedeflerinden birinin Club Brugge'den Nicolo Tresoldi olduğu ortaya çıktı. Tuttomercato'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki Tresoldi, Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

Club Brugge forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan genç golcü, 13 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Tresoldi'nin, Club Brugge ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.