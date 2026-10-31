PSG'den Hakimi'ye yeni sözleşme! Yıldız oyuncu beklemede

Paris Saint-Germain'de Achraf Hakimi için yeni sözleşme çalışmaları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, mevcut kontratı Haziran 2029'da sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir kez daha uzatmak için ilk temasları kurdu.
Luis Enrique'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Marquinhos'un ardından takımın ikinci kaptanlığını üstlenen Hakimi, cuma akşamı Le Havre deplasmanında sergilediği performansla yıldızlaştı. Faslı futbolcu, PSG'nin 5-1 kazandığı karşılaşmayı üç gol ve iki asistle tamamladı.
Teknik direktör Luis Enrique'nin "Dünyanın en iyi sağ beki" sözleriyle övdüğü Hakimi için Paris yönetimi son haftalarda harekete geçti. Oyuncunun hukuki sürecini sözleşme planlaması açısından bir endişe kaynağı olarak görmeyen PSG, yeni kontrat görüşmelerini başlatmak amacıyla tarafların nabzını yokladı.
HAKIMI CEPHESİ ACELE ETMİYOR
Fas Milli Takımı formasını 103 kez giyen Hakimi ve yakın çevresi ise görüşmeleri ağırdan almayı tercih etti. Yıldız futbolcunun cephesi, yeni bir sözleşmeyi düşünmek için önlerinde yeterince zaman bulunduğu görüşünde.
2022 yazında PSG'ye katılan eski Real Madrid ve Inter oyuncusu, iki yıldan kısa süre önce, Şubat 2025'te maaşında önemli bir artış sağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.
Sahanın birçok alanında katkı veren oyuncusuna büyük hayranlık duyan Luis Enrique ise Hakimi'nin PSG'ye daha sunacağı çok şey olduğuna inanıyor.
HAKIMI'NİN HUKUKİ SÜRECİ
Fransa Yargıtayı, eylül ayı sonunda Achraf Hakimi'nin tecavüz suçlamasıyla il ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına ilişkin kararı onadı. Davanın 2027 yılında görülebileceği belirtiliyor.
Masumiyet karinesi geçerli olan Faslı futbolcu, kendisine yöneltilen suçlamayı kesin bir dille reddediyor.
Luis Enrique'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve Marquinhos'un ardından takımın ikinci kaptanlığını üstlenen Hakimi, cuma akşamı Le Havre deplasmanında sergilediği performansla yıldızlaştı. Faslı futbolcu, PSG'nin 5-1 kazandığı karşılaşmayı üç gol ve iki asistle tamamladı.
Teknik direktör Luis Enrique'nin "Dünyanın en iyi sağ beki" sözleriyle övdüğü Hakimi için Paris yönetimi son haftalarda harekete geçti. Oyuncunun hukuki sürecini sözleşme planlaması açısından bir endişe kaynağı olarak görmeyen PSG, yeni kontrat görüşmelerini başlatmak amacıyla tarafların nabzını yokladı.
HAKIMI CEPHESİ ACELE ETMİYOR
Fas Milli Takımı formasını 103 kez giyen Hakimi ve yakın çevresi ise görüşmeleri ağırdan almayı tercih etti. Yıldız futbolcunun cephesi, yeni bir sözleşmeyi düşünmek için önlerinde yeterince zaman bulunduğu görüşünde.
2022 yazında PSG'ye katılan eski Real Madrid ve Inter oyuncusu, iki yıldan kısa süre önce, Şubat 2025'te maaşında önemli bir artış sağlayan yeni sözleşmeye imza atmıştı.
Sahanın birçok alanında katkı veren oyuncusuna büyük hayranlık duyan Luis Enrique ise Hakimi'nin PSG'ye daha sunacağı çok şey olduğuna inanıyor.
HAKIMI'NİN HUKUKİ SÜRECİ
Fransa Yargıtayı, eylül ayı sonunda Achraf Hakimi'nin tecavüz suçlamasıyla il ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına ilişkin kararı onadı. Davanın 2027 yılında görülebileceği belirtiliyor.
Masumiyet karinesi geçerli olan Faslı futbolcu, kendisine yöneltilen suçlamayı kesin bir dille reddediyor.