Pendikspor, Karagümrük'ü tek golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pnedikspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 51'de Damir Hrelja kaydetti.
Murat Şahin yönetimindeki Pendikspor, 6 haftalık galibiyet hasretini bitirdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 14 yaptı. Fatih Karagümrük, 16 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golü dakika 51'de Damir Hrelja kaydetti.
Murat Şahin yönetimindeki Pendikspor, 6 haftalık galibiyet hasretini bitirdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 14 yaptı. Fatih Karagümrük, 16 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.