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Greenwood neden kadroda yok? Kuyt açıkladı!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ilk 11'ler açıklanırken, Mason Greenwood'un kadroda yer almamasının nedeni belli oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, İngiliz futbolcunun grip olduğunu ve Liverpool maçına yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Greenwood neden kadroda yok? Kuyt açıkladı!
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Mason Greenwood
Mason Greenwood
Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından milli araya kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Dirk Kuyt, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın ilk 11'i açıklanırken Mason Greenwood'un kadroda yer almaması dikkat çekti. İngiliz futbolcunun neden kadroda bulunmadığına ilişkin açıklama ise Kuyt'tan geldi.

GREENWOOD GRİP OLDU

Dirk Kuyt, Greenwood'un grip nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

İngiliz futbolcuyla birkaç saat önce görüştüğünü aktaran Kuyt, Greenwood'un karşılaşmayı oynamayı çok istediğini ancak sağlık durumunu riske atmak istemediklerini söyledi.

Kuyt, Greenwood'u Liverpool maçına yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak." ifadelerini kullandı.

KUYT'TAN TAKIMINA GÜVEN MESAJI

Greenwood'un yokluğuna rağmen kadrodaki oyuncularına güvendiğini vurgulayan Dirk Kuyt, "Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan tüm oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum." dedi.

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE 11'İ

Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.



FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ

Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Mert Müldür, Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi.



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