Bologna evinde Monza engelini aştı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Bologna ile Monza, Renato Dall'Ara Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 6. dakikasında Gustavo Varela'nın penaltıdan attığı golle Monza 1-0 öne geçti. Bologna, 33. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
BERNARDESCHI GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda baskısını artıran Bologna, 59. dakikada Federico Bernardeschi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Monza, 81. dakikada penaltı kazanarak beraberlik fırsatı yakaladı. Ancak Patrick Cutrone, penaltı vuruşunu gole çeviremedi ve konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bologna, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Bologna puanını 14'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Monza ise 7 puanda kaldı ve 16. sırada bulunuyor.
BERNARDESCHI GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda baskısını artıran Bologna, 59. dakikada Federico Bernardeschi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Monza, 81. dakikada penaltı kazanarak beraberlik fırsatı yakaladı. Ancak Patrick Cutrone, penaltı vuruşunu gole çeviremedi ve konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bologna, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Bologna puanını 14'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Monza ise 7 puanda kaldı ve 16. sırada bulunuyor.