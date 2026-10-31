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Fevzi Korkmaz: "Bir puan çok değerli!"

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Fevzi Korkmaz, Kocaelispor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 19:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fevzi Korkmaz: 'Bir puan çok değerli!'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik sorumlu Fevzi Korkmaz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, son üç haftadır puan alamadıklarını ve bu seriye son vermek istediklerini söyledi.

"ZOR BİR DEPLASMANDAN PUANLA AYRILIYORUZ"

Kocaelispor karşısında dengeli bir oyun sergilediklerini belirten Fevzi Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda bize 3 puanı getirecek pozisyonlar yakaladık ama Kocaelispor deplasmandan alınan bir puanı da çok değerli görüyorum. İyi, zor bir deplasmandan puanla ayrılıyoruz. Bu maçı geride bıraktık. Analizimizi yapacağız ve önümüzdeki hafta tüm enerjimizle bizim için çok önemli olan Erzurum maçına hazırlanacağız."

Geçen hafta Trabzonspor karşısında aldıkları mağlubiyetten önemli dersler çıkardıklarını ifade eden Korkmaz, futbolcuları Mithat ile pozisyonları birlikte analiz ettiklerini belirtti.

Mithat'ın Kocaelispor karşısında daha dengeli bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Mithat bizim için çok değerli ve gelişime açık bir oyuncu. Her maçta daha da geliştiğini görüyoruz. Bu sezon çok daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyorum."

BORELO'NUN SAKATLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Fevzi Korkmaz, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Borelo'nun arka adalesinde gerilme meydana geldiğini açıkladı.

Korkmaz, oyuncunun tedavisine başlandığını bildirdi.



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