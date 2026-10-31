Fenerbahçe'de 10 haftada geçen sezonu geride bırakan tablo!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alırken geçen sezonla karşılaştırıldığında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
10 HAFTADA 4 MAĞLUBİYET!
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, böylece geride kalan 10 haftada toplam 16 puan topladı.
GEÇEN SEZONUN İKİ KATINA ULAŞTI!
Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'in tamamında yalnızca 2 mağlubiyet almıştı.
Bu sezon ise henüz 10. haftada 4. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, geçen sezonun tamamındaki mağlubiyet sayısını ikiye katladı.
10 HAFTADA 4 MAĞLUBİYET!
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, böylece geride kalan 10 haftada toplam 16 puan topladı.
GEÇEN SEZONUN İKİ KATINA ULAŞTI!
Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'in tamamında yalnızca 2 mağlubiyet almıştı.
Bu sezon ise henüz 10. haftada 4. yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, geçen sezonun tamamındaki mağlubiyet sayısını ikiye katladı.