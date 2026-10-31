Fenerbahçe'de Mert Müldür 46 gün sonra döndü!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, 46 günlük aranın ardından yeniden sahalara döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak 14 Eylül'de oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen milli oyuncu, bu maçtan bir hafta sonra ameliyat edilmişti.
GÖZTEPE MAÇINDA SAHALARA DÖNDÜ!
Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mert Müldür, Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe karşılaşmasında yeniden forma şansı buldu.
Milli futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil olarak 46 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
GÖZTEPE MAÇINDA SAHALARA DÖNDÜ!
Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Mert Müldür, Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe karşılaşmasında yeniden forma şansı buldu.
Milli futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil olarak 46 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.