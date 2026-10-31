Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
1
Göztepe
2
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
0
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
2
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
Augsburg
1
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
VfB Stuttgart
4
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
RB Leipzig
2
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Hoffenheim
0
Bugün
BİTTİ
Bayern Munih
2
B. Dortmund
2
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
2
Leeds United
0
Bugün
BİTTİ
Brentford
2
N. Forest
0
Bugün
BİTTİ
Coventry City
3
Sunderland
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Ipswich Town
2
Bugün
BİTTİ
M.City
0
Brighton
1
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
C.Palace
0
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
BİTTİ
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
BİTTİ
Rayo Vallecano
3
Celta Vigo
0
Bugün
BİTTİ
Real Betis
2
Malaga
1
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
BİTTİ
Bologna
2
Monza
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
2
Roma
5
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
BİTTİ
Feyenoord
1
Fortuna Sittard
1
CANLI
86'
SC Heerenveen
1
NEC Nijmegen
0
CANLI
87'
PSV Eindhoven
7
Willem
0
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Matteo Guendouzi: "Zor bir durumdayız"

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Matteo Guendouzi: 'Zor bir durumdayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Matteo Guendouzi
Matteo Guendouzi
Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maçın ardından yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

"İKİNCİ GOLÜ ATABİLSEYDİK..."

Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması gerektiğini vurgulayan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.