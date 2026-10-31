Matteo Guendouzi: 'Zor bir durumdayız'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan puansız ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Matteo Guendouzi, maçın ardından yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.
"İKİNCİ GOLÜ ATABİLSEYDİK..."
Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması gerektiğini vurgulayan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."
"İKİNCİ GOLÜ ATABİLSEYDİK..."
Mücadelenin ardından konuşan Guendouzi, "Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Takımın içinde bulunduğu durumdan çıkması gerektiğini vurgulayan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."