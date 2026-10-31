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2027 Dünya Kupası için geri sayım başladı!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası için geri sayım başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2027 Dünya Kupası için geri sayım başladı!
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala, başkent Doha'da düzenlenen törenle geri sayım saati başlatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doha'nın Msheireb Downtown bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Sani, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yerel organizasyon komitesi yetkilileri ve basketbolseverler katıldı.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN DÜNYA KUPASI MESAJI!

Tümü
Yerel organizasyon komitesinin daveti üzerine Katar'a giden Hidayet Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada Dünya Kupası'nın önemine değindi.

2026 yılında FIBA Şöhretler Müzesi'ne kabul edilen ilk Türk basketbolcu olan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol severler için harika bir turnuva bizi bekliyor. 300 gün sonra başlayacak bu basketbol şölenine biz de milli takımımız ile katılmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Türkiye'nin dünya basketbolunun önemli organizasyonlarından birinde yeniden mücadele edecek olmasının değerine dikkat çeken Türkoğlu, turnuvanın bölgedeki basketbolun gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti.

FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Sani ise Türkoğlu'nu Katar'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek organizasyonun ülke ve bölge basketbolu açısından önemini vurguladı.

GERİ SAYIM SAATİ BAŞLATILDI!

Konuşmaların ardından Katarlı basketbolsever çocuklar, temsili olarak Hidayet Türkoğlu'nun elinden basketbol topu aldı.

Çocuklarla sohbet eden Türkoğlu, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Törenin sonunda Hidayet Türkoğlu ve FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Sani, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası için hazırlanan geri sayım saatini birlikte başlattı.

DÜNYA KUPASI'NDA 32 TAKIM MÜCADELE EDECEK!

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

Organizasyon tarihinde ilk kez Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gerçekleştirilecek turnuvada, ev sahibi Katar dahil 32 milli takım mücadele edecek.

Toplam 92 karşılaşmanın oynanacağı Dünya Kupası, 20. kez düzenlenecek.

Müsabakaların tamamının başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Organizasyonda Lusail Arena, Duhail Arena, Al Attiyah Arena ve Al Janoub Arena'nın karşılaşmalara ev sahipliği yapması öngörülüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan Al Janoub Stadyumu'nun basketbol müsabakalarına uygun hale getirilmesi de organizasyonun dikkat çeken hazırlıkları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ BAŞARI!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke oldu.

Avrupa Elemeleri'nin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan milliler, ikinci turdaki ilk iki karşılaşmasını da kazandı.

Elemelerde 8'de 8 yapan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Katar'da düzenlenecek organizasyonla birlikte Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

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