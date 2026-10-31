Galatasaray Madeş set vermeden kazandı!

SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, Sultanbeyli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 25-22 üstünlük sağlayan Galatasaray, mücadelede 1-0 öne geçti.
İkinci sette etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, 25-17'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.
GALATASARAY SET VERMEDEN KAZANDI!
Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Galatasaray Madeş Mobilya, bu bölümü 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 25-22 üstünlük sağlayan Galatasaray, mücadelede 1-0 öne geçti.
İkinci sette etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, 25-17'lik skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.
GALATASARAY SET VERMEDEN KAZANDI!
Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Galatasaray Madeş Mobilya, bu bölümü 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.