Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan tablo!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin, skor avantajını yakaladığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları bir kez daha gündeme geldi.
Fenerbahçe, bu sezon ligde öne geçtiği 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine rağmen 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği Slavia Prag karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
TARİHİNDE SADECE BİR KEZ DAHA FAZLA YAŞADI
Fenerbahçe, lig tarihinde skor avantajı yakalamasına rağmen daha fazla mağlubiyet aldığı tek sezonu 1987/88'de yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda öne geçtiği 4 karşılaşmayı mağlubiyetle tamamladı.
Bu sezon ise Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşısında yaşadığı 3 mağlubiyetle Fenerbahçe, 1987/88 sezonundaki olumsuz istatistiğe yaklaştı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin, skor avantajını yakaladığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları bir kez daha gündeme geldi.
Fenerbahçe, bu sezon ligde öne geçtiği 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine rağmen 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği Slavia Prag karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
TARİHİNDE SADECE BİR KEZ DAHA FAZLA YAŞADI
Fenerbahçe, lig tarihinde skor avantajı yakalamasına rağmen daha fazla mağlubiyet aldığı tek sezonu 1987/88'de yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda öne geçtiği 4 karşılaşmayı mağlubiyetle tamamladı.
Bu sezon ise Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşısında yaşadığı 3 mağlubiyetle Fenerbahçe, 1987/88 sezonundaki olumsuz istatistiğe yaklaştı.