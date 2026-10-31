Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
1
Göztepe
2
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
0
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
2
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
Augsburg
1
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
VfB Stuttgart
4
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
RB Leipzig
2
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Hoffenheim
0
Bugün
BİTTİ
Bayern Munih
2
B. Dortmund
2
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
2
Leeds United
0
Bugün
BİTTİ
Brentford
2
N. Forest
0
Bugün
BİTTİ
Coventry City
3
Sunderland
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Ipswich Town
2
Bugün
BİTTİ
M.City
0
Brighton
1
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
C.Palace
0
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
BİTTİ
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
BİTTİ
Rayo Vallecano
3
Celta Vigo
0
Bugün
BİTTİ
Real Betis
2
Malaga
1
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
BİTTİ
Bologna
2
Monza
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
2
Roma
5
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
BİTTİ
Feyenoord
1
Fortuna Sittard
1
CANLI
85'
SC Heerenveen
1
NEC Nijmegen
0
CANLI
86'
PSV Eindhoven
7
Willem
0
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan tablo!

Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında üstünlüğünü koruyamayarak 3 kez mağlup oldu ve 1987/88 sezonundaki olumsuz rekora yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan tablo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin, skor avantajını yakaladığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları bir kez daha gündeme geldi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde öne geçtiği 3 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine rağmen 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği Slavia Prag karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

TARİHİNDE SADECE BİR KEZ DAHA FAZLA YAŞADI

Fenerbahçe, lig tarihinde skor avantajı yakalamasına rağmen daha fazla mağlubiyet aldığı tek sezonu 1987/88'de yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda öne geçtiği 4 karşılaşmayı mağlubiyetle tamamladı.

Bu sezon ise Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşısında yaşadığı 3 mağlubiyetle Fenerbahçe, 1987/88 sezonundaki olumsuz istatistiğe yaklaştı. 



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.