Kojo Oppong: 'Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Kojo Oppong, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu bir mücadele oynadıklarını belirten genç futbolcu, "Zor bir maçtı. Bizler tabii ki kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef istediğimiz neticeyi elde edemedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisi olabilirdi." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE İLK KEZ 11'DE
Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 22 yaşındaki stoper, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Oppong, Göztepe mücadelesinde ise 84. dakikada oyundan çıktı.
DİR K KUYT DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un değişiklik talebinde bulunduğunu belirtti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE İLK KEZ 11'DE
Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 22 yaşındaki stoper, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Oppong, Göztepe mücadelesinde ise 84. dakikada oyundan çıktı.
DİR K KUYT DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un değişiklik talebinde bulunduğunu belirtti.
Hollandalı çalıştırıcı, "Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." ifadelerini kullandı.