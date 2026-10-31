Manchester City'ye sahasında Brighton darbesi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Brighton, 1-0'lık skorla kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YASIN AYARI PERDEYİ AÇTI!
Mücadelenin 11. dakikasında Brighton öne geçti. Maxim De Cuyper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Ayari, sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.
BRIGHTON İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
İkinci yarının 50. dakikasında Brighton, farkı ikiye çıkarma fırsatından yararlanamadı.
Yasin Ayari'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda topla buluşan Maxim De Cuyper, vuruşunda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
MANCHESTER CITY'NİN ÇABASI YETMEDİ!
Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik için baskısını artıran Manchester City'de teknik direktör Enzo Maresca, Rayan Cherki'yi oyuna dahil etti.
Cherki'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Enzo Fernandez'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.
Ev sahibi ekip, Matheus Nunes ile bir fırsat daha yakaladı ancak Brighton kalecisi Bart Verbruggen, gole izin vermedi.
Maresca, maçın son bölümünde Josko Gvardiol'un yerine Phil Foden'ı sahaya sürdü. Buna rağmen Manchester City, aradığı beraberlik golünü bulamadı.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince Brighton, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MANCHESTER CITY'NİN SERİSİ SONA ERDİ
Manchester City, bu sonuçla 18. Premier Lig karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu.
Brighton ise Manchester City deplasmanında aldığı galibiyetle başarılı sezon başlangıcını sürdürdü.
BRIGHTON 3. SIRAYA YÜKSELDİ!
Bu mağlubiyetin ardından Manchester City, Premier Lig'de 21 puanda kaldı.
Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.
Mücadelenin 11. dakikasında Brighton öne geçti. Maxim De Cuyper'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Ayari, sağ alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.
BRIGHTON İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
İkinci yarının 50. dakikasında Brighton, farkı ikiye çıkarma fırsatından yararlanamadı.
Yasin Ayari'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda topla buluşan Maxim De Cuyper, vuruşunda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
MANCHESTER CITY'NİN ÇABASI YETMEDİ!
Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik için baskısını artıran Manchester City'de teknik direktör Enzo Maresca, Rayan Cherki'yi oyuna dahil etti.
Cherki'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Enzo Fernandez'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.
Ev sahibi ekip, Matheus Nunes ile bir fırsat daha yakaladı ancak Brighton kalecisi Bart Verbruggen, gole izin vermedi.
Maresca, maçın son bölümünde Josko Gvardiol'un yerine Phil Foden'ı sahaya sürdü. Buna rağmen Manchester City, aradığı beraberlik golünü bulamadı.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince Brighton, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MANCHESTER CITY'NİN SERİSİ SONA ERDİ
Manchester City, bu sonuçla 18. Premier Lig karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu.
Brighton ise Manchester City deplasmanında aldığı galibiyetle başarılı sezon başlangıcını sürdürdü.
BRIGHTON 3. SIRAYA YÜKSELDİ!
Bu mağlubiyetin ardından Manchester City, Premier Lig'de 21 puanda kaldı.
Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.