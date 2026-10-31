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Selçuk İnan: "Bir puan da kötünün iyisi"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından ligde her puanın değerli olduğunu vurgulayarak, "Bir puan da kötünün iyisi diyelim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 19:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Bir puan da kötünün iyisi'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor A.Ş ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligde alınan her puanın önemli olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hücum gücü yüksek bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un özellikle top kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkan ve çok sayıda gol pozisyonuna giren bir ekip olduğunu anlatan İnan, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Rizespor'un ofansif anlamda güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Neredeyse her maç gol attılar. Fazlaca pozisyona giren bir takım. Özellikle de kaptırdığımız toplardan sonra hücuma geçişlerde çok etkililer. Bunu bilmemize rağmen merkezde kaybettiğimiz birkaç toptan sonra verdiğimiz gol pozisyonları oldu. Onun dışında oyun bize döndü, onların da tabii etkili olduğu alanlar oldu. Maç iki tarafa da dönebilirdi, en nihayetinde berabere bitti. Bu ligde alınmış her puan çok değerli, çok önemli benim için. O yüzden bir puan da kötünün iyisi diyelim." diye konuştu.

Ligin geçen sezona göre daha zorlu geçtiğini vurgulayan İnan, "Geçen sezonla kıyasladığımızda bu sezon ligin çok daha kaliteli ve zorlu olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla aldığınız her puan önemli. Elbette kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak isteriz ancak bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Böyle durumlarda bir puanı da iyi değerlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



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