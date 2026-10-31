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Werder Bremen durdurulamıyor: Seri 6 maça çıktı

Bundesliga'nın 8. haftasında Werder Bremen, sahasında Hoffenheim'ı Niclas Füllkrug ve Eren Dinkci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 20:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Werder Bremen durdurulamıyor: Seri 6 maça çıktı
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Bundesliga'nın 8. haftasında Werder Bremen, sahasında Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Niclas Füllkrug ve Eren Dinkci kaydetti.

FÜLLKRUG PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 57. dakikasında Karl Hein'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Niclas Füllkrug, yaptığı düzgün vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi.

EREN DİNKCİ SKORU BELİRLEDİ

82. dakikada sahneye çıkan Eren Dinkci, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Hoffenheim karşısındaki galibiyetle puanını 15'e yükselten Werder Bremen, Bundesliga'da 4. sıraya çıktı.

Bremen ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı.

Hoffenheim ise bu mağlubiyetin ardından 9 puanla 11. sırada kaldı.

Werder Bremen gelecek hafta Stuttgart deplasmanına çıkacak.

Hoffenheim ise sahasında Schalke'yi konuk edecek.



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