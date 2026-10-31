Werder Bremen durdurulamıyor: Seri 6 maça çıktı

Bundesliga'nın 8. haftasında Werder Bremen, sahasında Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Niclas Füllkrug ve Eren Dinkci kaydetti.
FÜLLKRUG PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 57. dakikasında Karl Hein'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Niclas Füllkrug, yaptığı düzgün vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi.
EREN DİNKCİ SKORU BELİRLEDİ
82. dakikada sahneye çıkan Eren Dinkci, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Hoffenheim karşısındaki galibiyetle puanını 15'e yükselten Werder Bremen, Bundesliga'da 4. sıraya çıktı.
Bremen ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı.
Hoffenheim ise bu mağlubiyetin ardından 9 puanla 11. sırada kaldı.
Werder Bremen gelecek hafta Stuttgart deplasmanına çıkacak.
Hoffenheim ise sahasında Schalke'yi konuk edecek.
FÜLLKRUG PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 57. dakikasında Karl Hein'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Niclas Füllkrug, yaptığı düzgün vuruşla topu sol üst köşeden ağlara göndererek Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi.
EREN DİNKCİ SKORU BELİRLEDİ
82. dakikada sahneye çıkan Eren Dinkci, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Hoffenheim karşısındaki galibiyetle puanını 15'e yükselten Werder Bremen, Bundesliga'da 4. sıraya çıktı.
Bremen ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı.
Hoffenheim ise bu mağlubiyetin ardından 9 puanla 11. sırada kaldı.
Werder Bremen gelecek hafta Stuttgart deplasmanına çıkacak.
Hoffenheim ise sahasında Schalke'yi konuk edecek.