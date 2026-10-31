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Kadıköy'de Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında iki dakika içinde yediği iki golle geriye düşmesi, tribünlerde protestoya yol açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 20:56
Kadıköy'de Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı!
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmada skorun kısa sürede değişmesiyle Kadıköy'de yönetime tepki yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleyi 1-0 önde götüren sarı-lacivertliler, iki dakika içinde kalesinde gördüğü iki golün ardından 2-1 geriye düştü.

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Üst üste gelen gollerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerini yönetime çevirdi. Tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları başladı.



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