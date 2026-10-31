Kadıköy'de Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmada skorun kısa sürede değişmesiyle Kadıköy'de yönetime tepki yükseldi.
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Mücadeleyi 1-0 önde götüren sarı-lacivertliler, iki dakika içinde kalesinde gördüğü iki golün ardından 2-1 geriye düştü.
TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Üst üste gelen gollerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerini yönetime çevirdi. Tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları başladı.
Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
1
Göztepe
2
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
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BİTTİ
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
0
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
2
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
Augsburg
1
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
VfB Stuttgart
4
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BİTTİ
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
RB Leipzig
2
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Hoffenheim
0
Bugün
BİTTİ
Bayern Munih
2
B. Dortmund
2
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
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BİTTİ
Bournemouth
2
Leeds United
0
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BİTTİ
Brentford
2
N. Forest
0
Bugün
BİTTİ
Coventry City
3
Sunderland
1
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BİTTİ
Hull City
2
Ipswich Town
2
Bugün
BİTTİ
M.City
0
Brighton
1
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BİTTİ
Tottenham
2
C.Palace
0
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
BİTTİ
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
BİTTİ
Rayo Vallecano
3
Celta Vigo
0
Bugün
BİTTİ
Real Betis
2
Malaga
1
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
BİTTİ
Bologna
2
Monza
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
2
Roma
5
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
BİTTİ
Feyenoord
1
Fortuna Sittard
1
CANLI
84'
SC Heerenveen
1
NEC Nijmegen
0
CANLI
85'
PSV Eindhoven
7
Willem
0
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles
Kadıköy'de Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı!
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında iki dakika içinde yediği iki golle geriye düşmesi, tribünlerde protestoya yol açtı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmada skorun kısa sürede değişmesiyle Kadıköy'de yönetime tepki yükseldi.
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İŞARETLE
Mücadeleyi 1-0 önde götüren sarı-lacivertliler, iki dakika içinde kalesinde gördüğü iki golün ardından 2-1 geriye düştü.
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