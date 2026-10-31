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Tottenham, 10 kişi kalan Crystal Palace'ı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham, 10 kişi kalan Crystal Palace'ı devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, Archie Gray ve Jan Paul van Hecke'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

CRYSTAL PALACE 10 KİŞİ KALDI!

Karşılaşmanın 13. dakikasında Crystal Palace'ta Jean-Philippe Mateta, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi sürdürdü.

ARCHIE GRAY PERDEYİ AÇTI!

Tottenham, karşılaşmanın 25. dakikasında öne geçti.

Mohammed Kudus'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Archie Gray, kafa vuruşuyla topu sağ direğin içinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

VAN HECKE FARKI İKİYE ÇIKARDI!

Mücadelenin 73. dakikasında Tottenham farkı ikiye çıkardı.

Altıpas içerisinde seken topu önünde bulan Jan Paul van Hecke, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

TOTTENHAM'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET!

Bu sonuçla Tottenham, Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 12'ye yükseltti ve 8. sıraya yerleşti.

Crystal Palace ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşayarak 7 puanla 18. sırada kaldı.



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