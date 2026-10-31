Guendouzi'den Fenerbahçe'de 2. gol!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, takımının gollerinden birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcu, mücadelenin 45+1. dakikasında kaydettiği golle sarı-lacivertli ekibi öne geçirdi.
İKİNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü atan Guendouzi, ilk gol sevincini 8-0 kazanılan Eyüpspor karşılaşmasında yaşamıştı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe karşısında attığı golle gol sayısını ikiye yükseltti.
İKİNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü atan Guendouzi, ilk gol sevincini 8-0 kazanılan Eyüpspor karşılaşmasında yaşamıştı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe karşısında attığı golle gol sayısını ikiye yükseltti.