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Milan, derbide Inter'in namağlup unvanını bitirdi!

İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki Milano derbisinde Milan, konuk ettiği Inter'i 3-1 mağlup ederek ezeli rakibine ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 00:59
Haber: Sporx.com
Milan, derbide Inter'in namağlup unvanını bitirdi!
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Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu
Inter
İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Milano derbisinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi Milan oldu.

DERBİDE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Tümü
Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 4. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Adrien Rabiot'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Inter, 22. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi ve mücadeleye yeniden ortak oldu.

Ancak Milan, 43. dakikada Diego Moreira'nın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. İlk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, Milano derbisini 3-1 kazandı.

MILAN'DAN DERBİDE KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla Milan, ezeli rakibi Inter karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Serie A'nın 10. haftasında önemli bir üç puanın sahibi oldu.

MILAN 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligdeki ilk mağlubiyetini geçen hafta Bologna karşısında alan Milan, Inter galibiyetiyle yeniden çıkışa geçti.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten kırmızı-siyahlılar, maç fazlasıyla Serie A'da 4. sıraya yerleşti.

INTER LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

Bu sezon ligde bir beraberliği bulunan Inter, Milano derbisinde aldığı mağlubiyetle ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

25 puanda kalan mavi-siyahlılar, lider Lazio ile aynı puanda bulunuyor. Averaj farkıyla zirvede yer alan Lazio'nun Inter'e göre bir maç eksiği bulunurken Inter, Milan'ı mağlup etmesi halinde liderlik koltuğuna yükselecekti.

MILAN'IN RAKİBİ FERENCVAROS

Milan, derbinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Kırmızı-siyahlılar, 5 Kasım Perşembe günü lig aşamasının 4. haftasında Ferencvaros'u konuk edecek. San Siro'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

Milan, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Bournemouth'a 3-0 mağlup olmuştu. İtalyan ekibi, Ferencvaros karşısında kazanarak Avrupa'da yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek.

Kırmızı-siyahlıların ligdeki bir sonraki karşılaşması ise 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Genoa ile olacak.

INTER'İ FEYENOORD BEKLİYOR

Milano derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından Inter de Avrupa arenasına çıkacak. Mavi-siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Feyenoord'a konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etmişti. İtalyan temsilcisi, Feyenoord deplasmanında kazanarak derbi yenilgisini unutturmayı amaçlayacak.

Inter'in Serie A'daki bir sonraki sınavı ise 8 Kasım Pazar günü sahasında Como karşısında olacak.8

HAKAN ÇALHANOĞLU 72 DAKİKA SAHADA KALDI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milano derbisine ilk 11'de başladı. Mücadelede 72 dakika görev yapan Hakan, bu dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Milli futbolcu, Inter'in 22. dakikada Alessandro Bastoni ile bulduğu golün başlangıcında da yer aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerin ardından gelişen atakta Bastoni, topu ağlarla buluşturarak farkı bire indirdi.

MOREIRA DERBİYE DAMGA VURDU

Milan'ın yaz transfer döneminde Strasbourg'dan kadrosuna kattığı Diego Moreira, Milano derbisinin yıldızlarından biri oldu. 19 Ağustos 2026'da resmen Milan'a transfer olan 22 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Inter karşısında ilk iki golün asistini yaparken 43. dakikada attığı frikik attığı şık golle de skora katkı sağladı. Böylece derbide 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Moreira, Milan'ın 3-1'lik galibiyetinde başrol oynadı. Kırmızı-siyahlılar, genç futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

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