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Lewis Hamilton, 3 yıl sonra pole'de!

Formula 1 Meksika Grand Prix'sinin sıralama turlarında Lewis Hamilton, Ferrari ile en hızlı zamanı elde ederek 3 yıllık pole pozisyonu hasretine son verdi. Şampiyonluğunu bu yarışta garantileyebilecek olan Kimi Antonelli ise yarışa 5. sıradan başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lewis Hamilton, 3 yıl sonra pole'de!
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Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına Lewis Hamilton damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ferrari'nin İngiliz pilotu, rakiplerini geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu ve uzun süredir devam eden ilk sıra hasretini noktaladı.

HAMILTON'DAN 105. POLE POZİSYONU

Tümü
Son olarak 3 yıl önce pole pozisyonu elde eden 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Meksika'daki performansıyla kariyerinin 105. pole pozisyonuna ulaştı.

Ferrari adına da önemli bir başarıya imza atan tecrübeli pilot, yarışa ilk sıradan başlama avantajını elde etti.

Hamilton'ın ardından Mercedes pilotu George Russell ikinci sırayı alırken Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü, Red Bull'dan Max Verstappen ise dördüncü oldu.

ANTONELLI ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Dünya şampiyonluğu için büyük bir avantaja sahip olan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.

Genç pilot, Meksika Grand Prix'sini ilk 9 içerisinde bitirmesi durumunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

MEKSİKA GRAND PRIX'SİNDE İLK 10

  1. Lewis Hamilton – Ferrari

  2. George Russell – Mercedes

  3. Charles Leclerc – Ferrari

  4. Max Verstappen – Red Bull

  5. Kimi Antonelli – Mercedes

  6. Lando Norris – McLaren

  7. Isack Hadjar – Red Bull

  8. Liam Lawson – Racing Bulls

  9. Arvid Lindblad – Racing Bulls

  10. Pierre Gasly – Alpine

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

- Takımlar

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102

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