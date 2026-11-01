Lewis Hamilton, 3 yıl sonra pole'de!

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına Lewis Hamilton damga vurdu.
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Ferrari'nin İngiliz pilotu, rakiplerini geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu ve uzun süredir devam eden ilk sıra hasretini noktaladı.
HAMILTON'DAN 105. POLE POZİSYONU
Ferrari adına da önemli bir başarıya imza atan tecrübeli pilot, yarışa ilk sıradan başlama avantajını elde etti.
Hamilton'ın ardından Mercedes pilotu George Russell ikinci sırayı alırken Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü, Red Bull'dan Max Verstappen ise dördüncü oldu.
ANTONELLI ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN
Dünya şampiyonluğu için büyük bir avantaja sahip olan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.
Genç pilot, Meksika Grand Prix'sini ilk 9 içerisinde bitirmesi durumunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.
MEKSİKA GRAND PRIX'SİNDE İLK 10
- Lewis Hamilton – Ferrari
- George Russell – Mercedes
- Charles Leclerc – Ferrari
- Max Verstappen – Red Bull
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Lando Norris – McLaren
- Isack Hadjar – Red Bull
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Arvid Lindblad – Racing Bulls
- Pierre Gasly – Alpine
- Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 365
2. George Russell (Büyük Britanya): 242
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241
4. Max Verstappen (Hollanda): 236
5. Charles Leclerc (Monako): 233
- Takımlar
1. Mercedes: 607
2. Ferrari: 474
3. Red Bull: 355
4. McLaren: 355
5. Racing Bulls: 102