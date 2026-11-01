Lewis Hamilton, 3 yıl sonra pole'de!

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarına Lewis Hamilton damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ferrari'nin İngiliz pilotu, rakiplerini geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu ve uzun süredir devam eden ilk sıra hasretini noktaladı.



HAMILTON'DAN 105. POLE POZİSYONU





Lewis Hamilton – Ferrari



George Russell – Mercedes



Charles Leclerc – Ferrari



Max Verstappen – Red Bull



Kimi Antonelli – Mercedes



Lando Norris – McLaren



Isack Hadjar – Red Bull



Liam Lawson – Racing Bulls



Arvid Lindblad – Racing Bulls



Pierre Gasly – Alpine





PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Son olarak 3 yıl önce pole pozisyonu elde eden 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Meksika'daki performansıyla kariyerinin 105. pole pozisyonuna ulaştı.Ferrari adına da önemli bir başarıya imza atan tecrübeli pilot, yarışa ilk sıradan başlama avantajını elde etti.Hamilton'ın ardından Mercedes pilotu George Russell ikinci sırayı alırken Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü, Red Bull'dan Max Verstappen ise dördüncü oldu.Dünya şampiyonluğu için büyük bir avantaja sahip olan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.Genç pilot, Meksika Grand Prix'sini ilk 9 içerisinde bitirmesi durumunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.- Pilotlar1. Kimi Antonelli (İtalya): 3652. George Russell (Büyük Britanya): 2423. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 2414. Max Verstappen (Hollanda): 2365. Charles Leclerc (Monako): 233- Takımlar1. Mercedes: 6072. Ferrari: 4743. Red Bull: 3554. McLaren: 3555. Racing Bulls: 102