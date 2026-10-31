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Hull City ne kazanıyor ne kaybediyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ipswich Town ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi, son 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 20:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City ne kazanıyor ne kaybediyor!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MKM Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 22. dakikasında Ipswich Town, Florentino'nun golüyle 1-0 öna geçti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın 58. dakikasında Hull City, Tim Iroegbunam ile skoru 1-1'e getirdi.

Hull City, 68. dakikada Oliver McBurnie'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 74'ü gösterirken Ipswich Town, Julio Ensico'nun attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Premier Lig'e üst üste 2 galibiyetle başlayan Hull City, son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini sürdürdü. 1'er puanı hanesine yazdıran iki takım da 11 puana ulaştı.

Premier Lig'in 10. haftasında Hull City, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u ağırlayacak.



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