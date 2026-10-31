Leipzig, Schalke'yi deplasmanda devirdi!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Schalke, sahasında RB Leipzig'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip RB Leipzig, Antonio Nusa ve Romulo Cardoso'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
ANTONIO NUSA PERDEYİ AÇTI
Schalke kalecisi Loris Karius'un müdahale edemediği top ağlarla buluştu ve Leipzig 1-0 öne geçti.
VAR'DAN GOL İPTALİ
İlk yarının uzatma dakikalarında RB Leipzig farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı.
45+4. dakikada ceza sahasında seken topu önünde bulan Romulo, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ancak pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından hakem golü iptal etti. Böylece ilk yarı Leipzig'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ROMULO FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Karşılaşmanın 78. dakikasında Romulo Cardoso, fileleri havalandırarak RB Leipzig'i 2-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca RB Leipzig, Schalke deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
KENAN KARAMAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Schalke forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekipte Edin Dzeko ise mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.
LEIPZIG 3. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla RB Leipzig, puanını 15'e yükselterek Bundesliga'da 3. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Schalke ise 6 puanla 16. sırada kaldı. Schalke'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 9. haftasında sahasında Augsburg'u konuk edecek.
Schalke ise deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
ANTONIO NUSA PERDEYİ AÇTI
Schalke kalecisi Loris Karius'un müdahale edemediği top ağlarla buluştu ve Leipzig 1-0 öne geçti.
VAR'DAN GOL İPTALİ
İlk yarının uzatma dakikalarında RB Leipzig farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı.
45+4. dakikada ceza sahasında seken topu önünde bulan Romulo, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ancak pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından hakem golü iptal etti. Böylece ilk yarı Leipzig'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ROMULO FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Karşılaşmanın 78. dakikasında Romulo Cardoso, fileleri havalandırarak RB Leipzig'i 2-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca RB Leipzig, Schalke deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
KENAN KARAMAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Schalke forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi ekipte Edin Dzeko ise mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.
LEIPZIG 3. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla RB Leipzig, puanını 15'e yükselterek Bundesliga'da 3. sıraya yerleşti.
Ev sahibi Schalke ise 6 puanla 16. sırada kaldı. Schalke'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 9. haftasında sahasında Augsburg'u konuk edecek.
Schalke ise deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.