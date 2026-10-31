Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alan Kijas oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Mert Müldür, Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi
* Mason Greenwood, Göztepe maç kadrosunda yer almıyor.
Göztepe: Arda Özçimen, Taha, Noah Sonko-Sundberg, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.
DIRK KUYT'A EMANET
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.
Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da kadroda yer almadı.
Öte yandan Mason Greenwood da hastalığı nedeniyle Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
61. RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.
Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.
İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Mert Müldür, Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi
* Mason Greenwood, Göztepe maç kadrosunda yer almıyor.
Göztepe: Arda Özçimen, Taha, Noah Sonko-Sundberg, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.
DIRK KUYT'A EMANET
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.
Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da kadroda yer almadı.
Öte yandan Mason Greenwood da hastalığı nedeniyle Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
61. RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.
İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.
Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.
İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.