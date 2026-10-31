Haber Tarihi: 31 Ekim 2026 18:32 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ekim 2026 18:32
S Sport Canlı İzle: Milan Inter canlı yayın
Milan Inter maçı şifresiz S Sport yayını | S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Milan Inter maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milan Inter maçı canlı yayın izleme detayları
Milan Inter maçı S Sport yayın linki şifresiz izle!
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan ile Inter San Siro'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.
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MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Milan - Inter maçı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER
AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Modric, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos
Inter: J. Martinez; Akanji, Bastoni, Augusto; Diouf, Barella, Calhanolglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito SERIE A'DA DEV DERBİ: MILAN - INTER
Milan ile Inter bu akşam bir kez daha karşı karşıya geliyor. Serie A'da şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyebilecek derbide Milan, zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken Cristian Chivu yönetimindeki Inter liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı ilk dokuz maçta yalnızca bir kez puan kaybeden Inter, derbi öncesinde formda görüntüsüyle öne çıkıyor. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise maçın saati, yayın kanalı, şifresiz olup olmadığı ve muhtemel 11'lere ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Inter maçı 31 Ekim 2026 Cumartesi günü (bu akşam) saat 22.45'te başlayacak. Mücadelede Marco Guida düdük çalacak.
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