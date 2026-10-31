Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı şifresiz izle S Sport Plus linki

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı S Sport yayın linki şifresiz izle!
Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.
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ALMAN DERBİSİ S SPORT PLUS'TA
Bu akşam Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Der Klassiker heyecanı canlı yayın ile S Sport Plus'ta yaşanacak. BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND
Bundesliga'nın 8. haftasında Der Klassiker heyecanı yaşanacak. Mücadele öncesinde 17 puana sahip iki takımdan Bayern Münih +19 averajla liderlik koltuğunda otururken, Borussia Dortmund ise +8 averajla ikinci sırada bulunuyor.
Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Tobias Stieler yönetecek.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları Bayern Münih iç sahada 2-1, deplasmanda ise 3-2 kazanmıştı. MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Urbig, Laimer, Min-jae, Upamecano, Davies, Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry, Saibari, Kane.
Borussia Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Sabitzer, Bellingham, Guirassy. EKSİKLER
Bayern Münih'te sakatlıkları devam eden Manuel Neuer, Luis Diaz ve Jamal Musiala maçta forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund'da ise Ramy Bensebaini, Emre Can, Kaua Prates, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma devam eden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.