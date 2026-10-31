Fenerbahçe'de Kojo Oppong bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla bir ilki yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki stoper, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
DAHA ÖNCE 4 MAÇTA SÜRE ALDI!
Kojo Oppong, sarı-lacivertli takımdaki ilk 4 karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldıktan sonra oyuna dahil olmuştu.
Genç savunmacı, daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna girerek süre almıştı.
DAHA ÖNCE 4 MAÇTA SÜRE ALDI!
Kojo Oppong, sarı-lacivertli takımdaki ilk 4 karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldıktan sonra oyuna dahil olmuştu.
Genç savunmacı, daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna girerek süre almıştı.