CANLI
90'
Fenerbahçe
1
Göztepe
2
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
0
Rizespor
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
1
Sarıyer
0
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
0
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
3
Bandırmaspor
0
CANLI
90'
Manisa FK
2
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
Augsburg
1
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
VfB Stuttgart
4
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
0
Paderborn
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
RB Leipzig
2
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Hoffenheim
0
CANLI
24'
Bayern Munih
0
B. Dortmund
0
Bugün
BİTTİ
Chelsea
2
M. United
0
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
2
Leeds United
0
Bugün
BİTTİ
Brentford
2
N. Forest
0
Bugün
BİTTİ
Coventry City
3
Sunderland
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Ipswich Town
2
Bugün
BİTTİ
M.City
0
Brighton
1
CANLI
26'
Tottenham
1
C.Palace
0
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
BİTTİ
Levante
0
Atletico Madrid
2
Bugün
BİTTİ
Rayo Vallecano
3
Celta Vigo
0
CANLI
21'
Real Betis
0
Malaga
0
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
BİTTİ
Bologna
2
Monza
1
CANLI
Udinese
0
Roma
4
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
BİTTİ
Feyenoord
1
Fortuna Sittard
1
CANLI
8'
SC Heerenveen
0
NEC Nijmegen
0
CANLI
8'
PSV Eindhoven
0
Willem
0
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Fenerbahçe'de Kojo Oppong bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kojo Oppong bir ilki yaşadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla bir ilki yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki stoper, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

DAHA ÖNCE 4 MAÇTA SÜRE ALDI!

Kojo Oppong, sarı-lacivertli takımdaki ilk 4 karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldıktan sonra oyuna dahil olmuştu.

Genç savunmacı, daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna girerek süre almıştı.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.