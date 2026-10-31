Kadıköy'de olay: Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi konuk ettiği mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerilim yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığı net fırsatı değerlendiremeyen milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
KEREM'DEN TRİBÜNLERE KARŞILIK
Kaçan pozisyonun ardından tribünlerden Kerem Aktürkoğlu'na yönelik ıslıklar yükseldi. Milli oyuncu da bu tepkilere el kol hareketleriyle karşılık verdi.
KUYT DEVREYE GİRDİ, TEPKİLER DİNMEDİ
Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, oyuncusuna destek olmak için tribünlere yöneldi. Hollandalı çalıştırıcı, taraftarlardan Kerem'i alkışlayarak desteklemelerini istedi.
Kuyt'ın isteğine karşın Kerem Aktürkoğlu her topu aldığında tribünlerin bir kısmı tepki göstermeye devam etti.
BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşması öncesinde bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 403 dakika sahada kalan milli futbolcu, 1 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.
KEREM'DEN TRİBÜNLERE KARŞILIK
Kaçan pozisyonun ardından tribünlerden Kerem Aktürkoğlu'na yönelik ıslıklar yükseldi. Milli oyuncu da bu tepkilere el kol hareketleriyle karşılık verdi.
KUYT DEVREYE GİRDİ, TEPKİLER DİNMEDİ
Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, oyuncusuna destek olmak için tribünlere yöneldi. Hollandalı çalıştırıcı, taraftarlardan Kerem'i alkışlayarak desteklemelerini istedi.
Kuyt'ın isteğine karşın Kerem Aktürkoğlu her topu aldığında tribünlerin bir kısmı tepki göstermeye devam etti.
BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşması öncesinde bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 403 dakika sahada kalan milli futbolcu, 1 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.