Bahçeşehir Koleji'ne Bandırma engeli!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 yendi.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 26, Toure 3, Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, Peterson 29, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Aldridge 9, Hankins 14
Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Reed 21, Ponitka 5, Cavanaugh 15, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar
1. Periyot: 28-16
Devre: 53-34
3. Periyot: 74-63
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 26, Toure 3, Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, Peterson 29, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Aldridge 9, Hankins 14
Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 14, Reed 21, Ponitka 5, Cavanaugh 15, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar
1. Periyot: 28-16
Devre: 53-34
3. Periyot: 74-63