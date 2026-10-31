Rhaldney: 'Fenerbahçe ile aramızda mentalite farkı vardı!'

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu Rhaldney, galibiyeti ve maç öncesindeki hazırlık süreçlerini değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'Yİ HAFTA BOYUNCA ANALİZ ETTİK!"
Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak hazırlandıklarını belirten Rhaldney, şu ifadeleri kullandı:
"Hafta boyunca Fenerbahçe'yi analiz edip çalıştık. Bunları da en iyi şekilde sahada uyguladık."
"ARAMIZDA MENTALİTE FARKI VARDI!"
İki takım arasındaki mentalite farkına dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birini diğerinden farklı yapan şey mentalitedir. Fenerbahçe ile aramızda mentalite farkı vardı. Hafta içindeki çalışmamızın da hediyesini aldık."
"FENERBAHÇE'Yİ HAFTA BOYUNCA ANALİZ ETTİK!"
Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak hazırlandıklarını belirten Rhaldney, şu ifadeleri kullandı:
"Hafta boyunca Fenerbahçe'yi analiz edip çalıştık. Bunları da en iyi şekilde sahada uyguladık."
"ARAMIZDA MENTALİTE FARKI VARDI!"
İki takım arasındaki mentalite farkına dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Birini diğerinden farklı yapan şey mentalitedir. Fenerbahçe ile aramızda mentalite farkı vardı. Hafta içindeki çalışmamızın da hediyesini aldık."