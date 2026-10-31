Galatasaray MCT Technic, Denizli deplasmanında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SMAILAGIC 20 SAYI ÜRETTİ
Galatasaray'da Alen Smailagic 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Yukatel Denizli Basket'te ise John Robert Meeks 19 sayıyla mücadele etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Denizli Basket: Ivey 5, Pecarski 12, Bailey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8
1. Periyot: 17-17
Devre: 29-41
3. Periyot: 50-64
Beş faulle oyundan çıkan: 32.06 Ivey (Yukatel Denizli Basket)
Galatasaray'da Alen Smailagic 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Yukatel Denizli Basket'te ise John Robert Meeks 19 sayıyla mücadele etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Denizli Basket: Ivey 5, Pecarski 12, Bailey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8
1. Periyot: 17-17
Devre: 29-41
3. Periyot: 50-64
Beş faulle oyundan çıkan: 32.06 Ivey (Yukatel Denizli Basket)