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Manisa FK'den Sylla ile geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Manisa FK'den Sylla ile geri dönüş!
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

BATMAN PETROLSPOR ÖNE GEÇTİ!

Tümü
Mücadelenin 16. dakikasında Pedrinho, Batman Petrolspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Konuk ekip, deplasmanda bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi.

SYLLA'DAN BERABERLİK GOLÜ!

Manisa FK, karşılaşmanın 34. dakikasında Sylla'nın attığı golle eşitliği sağladı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.

SYLLA BİR KEZ DAHA SAHNEDE!

İkinci yarıda Manisa FK, 63. dakikada yeniden Sylla'nın golüyle öne geçti.

Kendisi ve takımı adına ikinci golü kaydeden Sylla, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Demir

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), Sylla

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan Altıparmak

Goller: Dk.16 Pedrinho (Batman Petrolspor) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho (Batman Petrolspor)

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