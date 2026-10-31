Manisa FK'den Sylla ile geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.



BATMAN PETROLSPOR ÖNE GEÇTİ!





SYLLA'DAN BERABERLİK GOLÜ!

SYLLA BİR KEZ DAHA SAHNEDE!

Mücadelenin 16. dakikasında, Batman Petrolspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Konuk ekip, deplasmanda bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi.Manisa FK, karşılaşmanın 34. dakikasındaattığı golle eşitliği sağladı.İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasınagirdi.İkinci yarıda Manisa FK, 63. dakikada yeniden Sylla'nın golüyle öne geçti.Kendisi ve takımı adına ikinci golü kaydeden Sylla, skoruKalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa FK, Batman Petrolspor'usahadan üç puanla ayrıldı.Stat: Manisa 19 MayısHakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan DemirManisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), SyllaBatman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan AltıparmakGoller: Dk.16 Pedrinho (Batman Petrolspor) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho (Batman Petrolspor)