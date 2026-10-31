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Der Klassiker'de kazanan çıkmadı!

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasındaki Der Klassiker'de Bayern Münih ile Borussia Dortmund 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih, 89. dakikada Fabio Silva'nın golüne engel olamadı ve sahasında 2 puan bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Der Klassiker'de kazanan çıkmadı!
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Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında 'Der Klassiker'de Bayern Münih, Borussia Dortmund'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Allianz Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Bayern Münih'i öne geçiren gol, 38. dakikada Konrad Laimer'den geldi.

Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane, 56. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayınca Bayern farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi.

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Borussia Dortmund, 60. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle skora denge getirdi.

Ancak Bayern Münih, bu gole yalnızca 6 dakika sonra Dayot Upamecano ile yanıt verdi ve 66. dakikada yeniden öne geçti.

Mücadelenin son bölümünde beraberlik için baskısını artıran Borussia Dortmund, 89. dakikada Fabio Silva'nın kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Der Klassiker'de taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 18'e, Borussia Dortmund ise 18'e yükseltti. Bayern Münih averajla liderliğini sürdürürken iki takım arasındaki puan farkı oluşmadı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Bayern Münih, bu karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak. Alman ekibi, 3 Kasım Salı günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadelede Türkiye saatiyle 23.00'te sahaya çıkacak. Bayern, ligde ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Mainz 05 deplasmanında üç puan arayacak.

Borussia Dortmund ise Avrupa mesaisinde 4 Kasım Çarşamba günü Real Betis'i konuk edecek. Signal Iduna Park'taki Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da SV Elversberg'i ağırlayacak.

 

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