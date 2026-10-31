Allianz Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Bayern Münih'i öne geçiren gol, 38. dakikada Konrad Laimer'den geldi.



Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane, 56. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayınca Bayern farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Der Klassiker'de taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 18'e, Borussia Dortmund ise 18'e yükseltti. Bayern Münih averajla liderliğini sürdürürken iki takım arasındaki puan farkı oluşmadı.



SIRADAKİ MAÇLARI



Bayern Münih, bu karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak. Alman ekibi, 3 Kasım Salı günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadelede Türkiye saatiyle 23.00'te sahaya çıkacak. Bayern, ligde ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da Mainz 05 deplasmanında üç puan arayacak.



Borussia Dortmund ise Avrupa mesaisinde 4 Kasım Çarşamba günü Real Betis'i konuk edecek. Signal Iduna Park'taki Şampiyonlar Ligi karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da SV Elversberg'i ağırlayacak.





Bayern Münih, Konrad Laimer'in attığı golle derbide 1-0 öne geçti! 🔥 https://t.co/Va8XqY5Juh



— Sporx (@sporx) October 31, 2026

Ballon d'Or sahibi Harry Kane, ödülü kazandıktan sonraki ilk maçında kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. https://t.co/8MpMuoPZK0



— Sporx (@sporx) October 31, 2026

Serhou Guirassy, sahneye çıktı ve duruma dengeyi getirdi! 🤝 https://t.co/PWB1a8Vm6O



— Sporx (@sporx) October 31, 2026

Harry Kane'in indirdiği topa kale ağzında dokunan Dayot Upamecano, Bayern Münih'i tekrar öne geçirdi! 🔥 https://t.co/o4YINPLwel



— Sporx (@sporx) October 31, 2026

Derbide 89. dakikada Dortmund'a beraberliği getiren gol🔥 https://t.co/56qjsxkfDk



— Sporx (@sporx) October 31, 2026

Borussia Dortmund, 60. dakikada'nin golüyle skora denge getirdi.Ancak Bayern Münih, bu gole yalnızca 6 dakika sonraile yanıt verdi ve 66. dakikada yeniden öne geçti.Mücadelenin son bölümünde beraberlik için baskısını artıran Borussia Dortmund, 89. dakikada'nın kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.