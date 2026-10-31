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Mustafa Er: "Bu ligin en favori takımı biziz!"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mustafa Er: 'Bu ligin en favori takımı biziz!'
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Basın toplantısında konuşan Er, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek gelecek haftalara ilişkin hedeflerini açıkladı.

"BU LİGİN EN FAVORİ TAKIMI BİZİZ!"

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Karşılaşmaya istekli başladıklarını ve iyi bir oyunla galibiyete ulaştıklarını ifade eden Mustafa Er, şunları söyledi:

"İyi oyunla kazandık. Kazandığımız için mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz. Her maça aynı bakıyoruz. Rakip ayırmıyoruz. Önümüzde önemli bir Antalyaspor maçı var. Bu maça odaklandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Camiamız, kadromuz, yönetimimiz ve taraftarımız kuvvetli. Bu ligin en favori takımı biziz. Bunu da hissettirmemiz gerekiyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ 6 HAFTAYI KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYORUZ"

Takımın kötü sonuçlar aldığı dönemlerde de desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne galibiyete ne mağlubiyete bakmamamız gerekiyor. Hiç mağlup olmayacak gibi yaşıyoruz. Dünyada öyle bir takım yok. Kaybettiğimiz zaman bize destek lazım. O dönemde herkes farklı bir moda bürünüyor. Tabii eleştiri olmalı ama aşırı derecede olmamalı. Hemen bilet kesilmek isteniyor. Amacımız önümüzdeki 6 haftayı kayıpsız geçmek."

IHEANACHO İÇİN AÇIKLAMA!

Mustafa Er, 12 maçtır gol atan ancak Bandırmaspor karşısında fileleri havalandıramayan Kelechi Iheanacho hakkında da konuştu.

Deneyimli teknik adam, golcü oyuncunun performansıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar muazzam bir katkı ortaya koydu. Bugün atamadı, canı sağolsun. Bizim için kimin attığından ziyade skor önemli."

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