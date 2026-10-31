A Milli Erkek Hentbol Takımı, İran'ı 36-30 mağlup etti!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 36-30 kazandı.
MİLLİLER İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede etkili bir performans ortaya koyan A Milli Erkek Hentbol Takımı, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek sahadan 36-30 galip ayrıldı.
Milliler, İran ile oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasını ise 27-24 kaybetmişti.
TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılacak.
Ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonasının yanı sıra 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de hazırlıklarını sürdürüyor.
SIRADAKİ RAKİPLER AVUSTURYA VE NORVEÇ
Milliler, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 4 Kasım'da deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 8 Kasım'da ise İstanbul'da Norveç'i konuk edecek.
MİLLİLER İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede etkili bir performans ortaya koyan A Milli Erkek Hentbol Takımı, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek sahadan 36-30 galip ayrıldı.
Milliler, İran ile oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasını ise 27-24 kaybetmişti.
TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na tarihinde ilk kez katılacak.
Ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonasının yanı sıra 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de hazırlıklarını sürdürüyor.
SIRADAKİ RAKİPLER AVUSTURYA VE NORVEÇ
Milliler, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 4 Kasım'da deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 8 Kasım'da ise İstanbul'da Norveç'i konuk edecek.