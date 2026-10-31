Haber Tarihi: 31 Ekim 2026 18:43 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 18:43

S Sport Canlı İzle: Bayern Münih Borussia Dortmund canlı yayın

Bayern Münih Borussia Dortmund maçı şifresiz S Sport izle | S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Bayern Münih Borussia Dortmund maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı yayın izleme detayları

S Sport Canlı İzle: Bayern Münih Borussia Dortmund canlı yayın
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Bayern Münih Borussia Dortmund maçı S Sport şifresiz yayın linki! Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BAYERN MÜNİH BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI, TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Min-jae, Upamecano, Davies, Kimmich, Pavlović, Olise, Gnabry, Saibari, Kane.

Borussia Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Sabitzer, Bellingham, Guirassy.

EKSİKLER

Bayern Münih'te sakatlıkları devam eden Manuel Neuer, Luis Diaz ve Jamal Musiala maçta forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund'da ise Ramy Bensebaini, Emre Can, Kaua Prates, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma devam eden sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

ALMAN DERBİSİ S SPORT PLUS'TA


Bu akşam Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Der Klassiker heyecanı canlı yayın ile S Sport Plus'ta yaşanacak.

BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND

Bundesliga'nın 8. haftasında Der Klassiker heyecanı yaşanacak. Mücadele öncesinde 17 puana sahip iki takımdan Bayern Münih +19 averajla liderlik koltuğunda otururken, Borussia Dortmund ise +8 averajla ikinci sırada bulunuyor.

Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Tobias Stieler yönetecek.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları Bayern Münih iç sahada 2-1, deplasmanda ise 3-2 kazanmıştı.

 

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