Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz canlı beIN Sports 1 izle
Haber Tarihi: 31 Ekim 2026 18:06 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ekim 2026 18:06
Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz canlı beIN Sports 1 izle
Fenerbahçe Göztepe maçı şifresiz bein sports 1 yayın linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Göztepe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
GÖZTEPE'NİN EKSİKLERİ
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
61. RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.
FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI GOLLERİ İZLE
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alan Kijas oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE, KUYT İLE İLK MAÇINDA
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
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