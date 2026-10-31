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Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri: "Benim için çok özel birisi"

Fenerbahçe'nin geçici teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Kartal hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken derbi mağlubiyeti ve taraftar desteğine de değindi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 18:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dirk Kuyt'tan İsmail Kartal sözleri: 'Benim için çok özel birisi'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından milli araya kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Dirk Kuyt, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce birlikte çalıştığı İsmail Kartal hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, deneyimli çalıştırıcının kendisi için özel bir isim olduğunu söyledi.

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"İSMAİL KARTAL BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİRİSİ"

Zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Kuyt, İsmail Kartal ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir haftaydı, kolay olmadı. 4 aydır bir hocayla çalışıyorsunuz, kendisi çok özel birisi benim için. Ekibiyle yakın çalıştım. Böylesine derbi kaybedince işler kolay olmaz. Bu geçmişte kaldı, değiştiremeyiz. İleri bakmalıyız. Oyuncular ve biz de bunu yaptık. Tekrardan pozitif enerjiyi geri getirmek en önemlisiydi. Çok çok iyi oyuncularımız var. Bugün sahada birlik olmalıyız. Taraftarlar da destek olunca işler istediğimiz gibi gider."

"GREENWOOD GRİP OLDU"

Mason Greenwood'un Göztepe karşısında forma giyemeyeceğini açıklayan Dirk Kuyt, İngiliz futbolcunun grip olduğunu belirtti.

Kuyt, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak. Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak." dedi.

TARAFTARA TÜRK OYUNCULAR İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Kadrosundaki futbolculara güvendiğini vurgulayan Kuyt, Fenerbahçe taraftarlarına da birlik çağrısında bulundu.

Hollandalı teknik sorumlu, "Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Sahaya çıkan tüm oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Taraftarlarımıza bir mesajım var. Oyuncularımızı desteklemelerine ihtiyacımız var, özellikle Türk oyuncuları. Onlar takım için çok önemli. Bunu yaparsak bir problemimiz olmayacak. Birlik olursa geri gelir zaten." ifadelerini kullandı.

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