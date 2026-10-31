Fenerbahçe'de dikkat çeken tablo! Son 5 maçta tek galibiyet

Trendyol Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET!
Fenerbahçe, bu süreçte tek galibiyetini Alanyaspor karşısında 3-0'lık skorla elde etti.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray'a ve Göztepe'ye ise 2-1 mağlup olurken Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI
Aston Villa: 0-6
Alanyaspor: 3-0
Slavia Prag: 2-2
Galatasaray: 1-2
Göztepe: 1-2
MİLLİ ARAYA KADAR 2 KRİTİK MAÇ!
Son 5 karşılaşmada yalnızca bir kez kazanabilen Fenerbahçe, milli araya kadar iki maça daha çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, bu iki mücadelenin ardından milli araya girecek.
SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET!
Fenerbahçe, bu süreçte tek galibiyetini Alanyaspor karşısında 3-0'lık skorla elde etti.
Sarı-lacivertliler, Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray'a ve Göztepe'ye ise 2-1 mağlup olurken Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI
Aston Villa: 0-6
Alanyaspor: 3-0
Slavia Prag: 2-2
Galatasaray: 1-2
Göztepe: 1-2
MİLLİ ARAYA KADAR 2 KRİTİK MAÇ!
Son 5 karşılaşmada yalnızca bir kez kazanabilen Fenerbahçe, milli araya kadar iki maça daha çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Liverpool ve Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, bu iki mücadelenin ardından milli araya girecek.