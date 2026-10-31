Fenerbahçe son 5 sezonun gerisinde kaldı!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, puan tablosundaki performansıyla da dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda topladığı 16 puanla son 5 sezonun aynı dönemindeki en düşük puanında kaldı.
SON 5 SEZONUN GERİSİNDE
Fenerbahçe'nin son 5 sezonda aynı aşamalarda topladığı puanlar şöyle:
- 2026/27: 16 puan
- 2024/25: 20 puan
- 2025/26: 22 puan
- 2022/23: 23 puan
- 2023/24: 30 puan
Bu sezon 16 puanda kalan Fenerbahçe, söz konusu dönemler arasında en düşük puanını elde etti. Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonundaki 30 puanlık performansının ise 14 puan gerisinde kaldı.
SON 5 SEZONUN GERİSİNDE
Fenerbahçe'nin son 5 sezonda aynı aşamalarda topladığı puanlar şöyle:
- 2026/27: 16 puan
- 2024/25: 20 puan
- 2025/26: 22 puan
- 2022/23: 23 puan
- 2023/24: 30 puan
Bu sezon 16 puanda kalan Fenerbahçe, söz konusu dönemler arasında en düşük puanını elde etti. Sarı-lacivertliler, 2023/24 sezonundaki 30 puanlık performansının ise 14 puan gerisinde kaldı.