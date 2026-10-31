Trendyol Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe'nin golcü oyuncusu Sinclair Armstrong, galibiyeti ve attığı golü değerlendirdi.
"HOCAMIZ HAFTA BOYUNCA ANLATMIŞTI!"
Oyuna sonradan dahil olarak takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Armstrong, şu ifadeleri kullandı:
"Allah'a şükürler olsun, bugün benim adıma önemli bir maç oldu. Oyuna girdim ve takımıma yardım ettim. Hocamız bana arkaya yapacağım koşuları hafta boyunca anlatmıştı, ben de bunu yaptım ve golü attım. Gerçekten çok mutluyum."
"FENERBAHÇE'NİN BURADA SIKINTI YAŞADIĞINI ANLATTI!"
Fenerbahçe savunmasının arkasına yaptığı koşulara dikkat çeken Sinclair Armstrong, teknik direktörünün kendisine verdiği talimatı açıkladı.
Armstrong, sözlerini şöyle tamamladı:
"İki santrforla oynuyoruz, hocam oyuna girerken de savunma arkasını zorlamam gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin burada sıkıntı yaşadığını anlattı hocamız, böyle oldu."
"HOCAMIZ HAFTA BOYUNCA ANLATMIŞTI!"
Oyuna sonradan dahil olarak takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Armstrong, şu ifadeleri kullandı:
"Allah'a şükürler olsun, bugün benim adıma önemli bir maç oldu. Oyuna girdim ve takımıma yardım ettim. Hocamız bana arkaya yapacağım koşuları hafta boyunca anlatmıştı, ben de bunu yaptım ve golü attım. Gerçekten çok mutluyum."
"FENERBAHÇE'NİN BURADA SIKINTI YAŞADIĞINI ANLATTI!"
Fenerbahçe savunmasının arkasına yaptığı koşulara dikkat çeken Sinclair Armstrong, teknik direktörünün kendisine verdiği talimatı açıkladı.
Armstrong, sözlerini şöyle tamamladı:
"İki santrforla oynuyoruz, hocam oyuna girerken de savunma arkasını zorlamam gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'nin burada sıkıntı yaşadığını anlattı hocamız, böyle oldu."