Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 8. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BayArena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-2 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Ermedin Demirovic, 22. dakikada Jamie Leweling ve 51. dakikada Bilal El Khannouss kaydetti.
Leverkusen'in golleri ise 28. dakikada Patrik Schick ve 79 dakikada Ibrahim Maza'dan geldi.
Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Leverkusen, 13 puanda kaldı. Ligde 3. galibiyetini alan Stuttgart ise 9 puana ulaştı.
BUNDESLIGA'DA 9. HAFTA PROGRAMI
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak.
Stuttgart ise 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da oynanacak
GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
LEVERKUSEN - BEŞİKTAŞ NE ZAMAN?
Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. BayArena'da 10 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Ermedin Demirovic, 22. dakikada Jamie Leweling ve 51. dakikada Bilal El Khannouss kaydetti.
Leverkusen'in golleri ise 28. dakikada Patrik Schick ve 79 dakikada Ibrahim Maza'dan geldi.
Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Leverkusen, 13 puanda kaldı. Ligde 3. galibiyetini alan Stuttgart ise 9 puana ulaştı.
BUNDESLIGA'DA 9. HAFTA PROGRAMI
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.30'da başlayacak.
Stuttgart ise 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Karşılaşma saat 19.30'da oynanacak
GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?
Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
LEVERKUSEN - BEŞİKTAŞ NE ZAMAN?
Bayer Leverkusen ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. BayArena'da 10 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.